Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 77,8 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, H.B, B.K. ve A.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.