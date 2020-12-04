  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 tutuklama
Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:23:44 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 tutuklama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma başlatıldı.

Çalışmada, 43 şüpheli hakkında uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı. Zanlılardan 37'si ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, 3 kilo 257 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü
Yaşam

Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü

Kahramanmaraş'ta, cinayet zanlısı olarak aranan ve baskına gelen polislerden 1 polisi şehit eden 1 polisi de yaralayan katil zanlısı 22 yaşı..
TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım
Gündem

TSK'ya hakaret eden CHP'li, Erdoğan'ın sözlerini kaldıramadı: Suç duyurusunda bulunacağım

Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret ederek büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ..
ABD'li ajan eşi gibi poz verdi! Türkler doğum yapınca gerçek ortaya çıktı
Gündem

ABD'li ajan eşi gibi poz verdi! Türkler doğum yapınca gerçek ortaya çıktı

Türkiye'deki hamile kadınların ABD'de doğum yaparak çocuklarına ABD vatandaşlığı almalarını sağlayan Türk şebeke yakalandı. Şebekenin lideri..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay