0553 313 94 23

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:58
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ile bir tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 10 adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler evlerde yaptığı aramalarda 700 gram esrar, 180 gram eroin, 60 gram metamfetamin, 20 adet uyuşturucu hap ile 1 tabanca ve1 adet pompalı tüfek ile bu tüfeğe ait fişek ele geçirdi. Polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 15:58
  1. Gaziantep
  2. uyuşturucu operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor kafilesi Bursa'ya gitti
    1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor..
    2. AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    3. "KAM'18 Kongresi ve Fuarı" sona erdi
    4. CHP'li Torun'dan "belediyelere yardım..
    5. En iyisi sebze ve meyvedeki şekerle..
    6. YGA Zirvesi
    7. AK Parti Bilecik adayı kim?
    8. Baba Bush'tan Özal'a: Musul..
    9. Siğiller bulaşarak yayılır
    10. "Cumhur İttifakı iyi gidiyor"
    11. AK Parti Van belediye başkan adayları..
    12. GÜNCELLEME - Fransa'da akaryakıt zammı..
    13. Aday adaylarına "kamuoyu araştırması"..
    14. "Benim için 2018 çok başarılı geçti"
    15. Batı rüyası çöktü! Türkiye'ye ders..
    16. Türkiye, Kerkük'te vize başvuru..
    17. Hastanede dehşet veren olay! 2 ölü, 3..
    18. Kadıköy açıklarında mahsur kalan 6..
    19. Flaş gelişme! Erdoğan, Trump ile..
    20. “Her mevsim eczanesi”
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher