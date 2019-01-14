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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Gaziantep'in Vatan, Fırat, Beydilli, Cumhuriyet ve Gültepe mahallelerindeki 7 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 18:37
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda uyuşturucu satan 7 şüpheli ve adresleri belirlendi. Savcılık izniyle şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenleyen polis ekipleri, Vatan, Fırat, Beydilli, Cumhuriyet ve Gültepe mahallelerindeki 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramalarda ise 2 kilo 145 gram eroin, 40 gram esrar, 30 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 890 TL para, kalaşnikof tüfek, tabanca, 2 av tüfeği ile fişekler ele geçirildi.

Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 18:37
  1. Gaziantep
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. tutuklama

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