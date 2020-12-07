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Aktüel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 10:10:14 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 26 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 320 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, ruhsatsız 7 tabanca, 2 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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