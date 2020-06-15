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Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:01:42 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 23 zanlı yakalandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve kullanma aparatı, 66 uyuşturucu hap, 66 şişe sahte alkol, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 5 tabanca, 2 av tüfeği ve 5 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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