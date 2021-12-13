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Yerel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Yerel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 14:48:00 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler üç adreste yaptığı aramada, 950 gram metamfetamin, 800 gram sentetik uyuşturucu, 140 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

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