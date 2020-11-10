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Aktüel Gaziantep'te üniversite öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli otomobil yandı
Aktüel

Gaziantep'te üniversite öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli otomobil yandı

Öğrenci Ali Alper Korkmaz: - "Yaklaşık 80 kişilik bir ekibimiz var. Yangından sonra elimizde bir şey kalmadı. 15 yıllık bir kulübümüz var ve bu bilgi birikim gitti"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:52:00 -
Gaziantep'te üniversite öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli otomobil yandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencilerinin 2 yıl üzerinde çalışarak geliştirdiği, bazı yarışlarda ödül kazanan elektrikli otomobili, yanarak kullanılmaz hale geldi.

GAÜN Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) üyesi öğrencilerin, üniversite yerleşkesindeki ORET Garajı'nda üzerinde çalıştıkları ECOTRON-4 ismini verdikleri elektrikli otomobilde yangın çıktı.

Elektrik aksamında başlayan ve tüm aracı saran yangını söndüremeyen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yangın söndürülürken elektrikli otomobil kullanılmaz hale geldi.

Emek verdikleri araçlarının yanmasına engel olamayan öğrencilerin büyük üzüntü yaşadıkları görüldü.

Öğrencilerden Ali Alper Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜBİTAK yarışlarında derece elde eden bu yıl da TEKNOFEST 2020'ye katıldıkları elektrikli otomobillerinin pillerinde kısa devre olduğunu ve yangının bu yüzden çıktığını söyledi.

Büyük emek verdikleri otomobildeki yangını ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle söndüremediklerini vurgulayan Korkmaz, "Aracımıza çok emek verdik. Yaklaşık 80 kişilik bir ekibimiz var. Yangından sonra elimizde bir şey kalmadı. 15 yıllık bir kulübümüz var ve bu bilgi birikim gitti." dedi.

Melih Burak Albayram ise yangına çok üzüldüklerini dile getirerek "Şu an her şey gitti. Bütün entegrelerimiz, pilimiz, aracımızın ön takımları, dizaynı bütün şasesi kabloları gitti. Topluluğumuzun 15 yıllık bilgi ve birikimi araçla birlikte alev aldı, gitti. Aracı yaka paça dışarı aldık, Allah'tan garajımız yanmadı" ifadelerini kullandı.

Albayram, teknoloji yarışmalarına hazırlandıklarını, yetkili kurum ve kuruluşlardan yardım beklediklerini kaydetti.

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