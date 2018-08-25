Gaziantep'te trafik kazası: 18 kişi yaralandı
Gaziantep'te ticari taksi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada,18 kişi yaralandı.25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:11
Ömer Kaya'nın kullandığı 27 T 1754 plakalı ticari taksi, Karacaahmet Mahallesi'ndeki kavşakta, Sait Doğan yönetimindeki 27 H 0131 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi.
Kazada yaralanan 18 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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