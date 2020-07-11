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Aktüel

Gaziantep'te tefecilere yönelik operasyonda iki tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-07-11 09:48:38 -
Gaziantep'te tefecilere yönelik operasyonda iki tutuklama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tefecilik yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin faizle para verme karşılığında 3 kişiye ait değeri yaklaşık 68 milyon olan ev, iş yeri, arazi ve arsa gibi 31 değerli taşınmaz mallarının tapularını üstlerine aldıkları belirledi.

Düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalardaysa çok sayıda tapu senedi ve banka çeki fotokopileri ile zanlıların kendi el yazılarıyla tuttuğu hesap notları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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