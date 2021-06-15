Gaziantep’te taziye dönüşü kaza: 3 ölü 2 yaralı

Kaza, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki kırsal Atalar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Arslan (48) yönetimindeki 31 FD 985 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobildeki Kadir Dikmen (49) ve Ferhat Yiğituşağı'nın (43) vefat ettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Ahmet Arslan, Mehmet Karayılan (31) ve Mehmet Kalkan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Kalkan, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Otomobildekilerin Nurdağı ilçesinde katıldıkları taziye ziyaretinden döndüğü öğrenildi.