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Aktüel Gaziantep’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Gaziantep’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 18:54:26 -
Gaziantep’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 78 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması neticesinde Sanayi Sitesi yakınlarında A.Ö'yü durdurdu.

Şüphelinin çantasında arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 40 sikke, 10 yüzük, 3 insan figürlü heykel, 20 metal ve 5 taş obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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