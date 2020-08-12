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Aktüel

Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:45:00 -
Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmasında şüpheliler M.A.K. (42) ve A.K'nin (55) ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine alıcı gibi davranarak zanlılarla irtibata geçen ekipler, M.A.K. ve A.K. ile ilçeye bağlı Kazıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buluştu.

Şüpheliler, yanlarındaki 41 yüzük, 9 kolye ucu, 1 altın sikke, 138 sikke, 2 zar, 1 maske, 1 keçi heykeli, 1 aslan heykeli, 1 geyik heykeli, 1 kartal heykeli, 1 insan heykeli, 3 haç, 1 mühür, 24 çeşitli şekillerde obje olmak üzere toplamda 225 tarihi eseri 150 bin dolar karşılığında jandarma personellerine satmak istedi.

Bu esnada şüpheliler gözaltına alındı, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen eserlere el konuldu.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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