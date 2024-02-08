Gaziantep'te tarihi anlar! Fenerbahçe maçında…
Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Kazananın adını çeyrek finale yazdırdığı mücadelede tarihi anlar yaşandı. Kalyon Stadyumu'nda taraftarlar, mücadelenin 4. dakikasında saya karanfil attı ve oyun kısa süreliğine durdu.
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının 04:17 dakikasında, taraftarlar sahaya karanfil attı ve oyun kısa bir süreliğine durdu.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 4 dakika 17'inci saniyesinde taraftarlar sahaya 5027 adet karanfil attı.
"UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"
Taraftarlar sahaya karafil atarken oyun durdu. Bu sırada iki kulübün sosyal medya hesaplarından "Unutmadık, unutmayacağız" paylaşımları yapıldı.
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