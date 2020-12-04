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Aktüel Gaziantep'te sunta yüklü tırda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
Aktüel

Gaziantep'te sunta yüklü tırda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:00:47 -
Gaziantep'te sunta yüklü tırda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir tıra düzenlenen operasyonda, 75 kilogram metamfetamin ile bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

İstihbarat çalışması sonucunda Organize Sanayi Bölgesinde durdurulan sunta yüklü bir tırda yapılan aramada, 9 akaryakıt bidonu içerisinde toplam 75 kilogram sıvı metamfetamin ve bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

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