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Gaziantep'te soba faciası! 22 yaşındaki genç kız öldü

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Ülkü Halise Uzunaslan, yattığı odada bulunan sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:52
Gaziantep'te soba faciası! 22 yaşındaki genç kız öldü

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ülkü Halise Uzunaslan (22) yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Erenyolu Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesi dışarı çıkmayınca girdikleri odasında Ülkü Halise Uzunaslan’ı hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan genç kızın yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan ve sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirtilen Uzunaslan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:52
  1. Gaziantep
  2. Karkamış ilçesi
  3. Soba zehirlenmesi
  4. Ülkü Halise Uzunaslan

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