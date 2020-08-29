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Aktüel Gaziantep'te silahlı kavga: 6 yaralı
Aktüel

Gaziantep'te silahlı kavga: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 01:46:29 -
Gaziantep'te silahlı kavga: 6 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'ndeki bir derneğin lokalinde yemek yiyen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tarafların birbirine tabancayla ateş etmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis soruşturmayı sürdürüyor.

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