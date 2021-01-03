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Aktüel Gaziantep'te silahla yaralama, gasp ve uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli yakalandı
Aktüel

Gaziantep'te silahla yaralama, gasp ve uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 14:31:17 -
Gaziantep'te silahla yaralama, gasp ve uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahla yaralama, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranması olan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama yaptıkları sırada bir aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kovalamaca sonucu Hoşgör Mahallesi'nde yakalandı.

Yapılan kontrolde M.K'nin tüfekle yaralama, gasp, uyuşturucu ticareti yapma suçlarından aranması olduğunu tespit edildi ve iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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