Gaziantep’te şiddetli yağışa karşı “Yapay Zeka” destekli önlem

Yapay zeka destekli Trafik Kontrol Merkezi sayesinde şehrin kritik noktaları canlı kameralarla saniye saniye izlenirken; Alleben Deresi ve kuzey kuşaklama kanallarındaki su seviyeleri, debi değişimleri ve risk analizleri dijital sistemler üzerinden takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz yıl tamamlanan altyapı güçlendirme projelerinin, bu yoğun yağışlarda taşkın riskini önemli ölçüde azalttığı gözlemlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalışmaları bizzat yerinde ve kontrol merkezlerinde denetleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Eğer iyi yönetilmezse bölgede su krizleri derinleşecek, su savaşları başlayacak. Bizim yaptığımız şey öngörmek, tedbir almak. Önce tedbir, sonra tevekkül. Tabii tedbiri nasıl alıyoruz? Tedbiri teknolojiyle alıyoruz. Yetişmiş insan gücüyle alıyoruz. Makine ekipmanla alıyoruz. Dünyadaki bütün gelişmeleri takip ediyoruz. Teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli kendimizi yeniliyoruz. Bu yenilenme bize büyüyen şehrin irileşmeden sağlıklı büyümesini sağlıyor. Sürekli eksiklerimizi tamamlamaya, yanlışlarımızı düzelterek kendimizi yetiştirerek şehri bu olağanüstü durumlarda dirençli şehir haline getirmek için teknik arkadaşlarla büyük bir gayret göstermiyoruz"

Altyapı yatırımlarının detaylarını paylaşan GASKİ Genel Müdürü Sevda Usalp ise şunları kaydetti:

"Şehrimizde yağan tüm yağmur, yağmursuyu hattıyla birlikte çok düzgün bir şekilde toplanıyor. Daha sonra da Doğanpınar Barajımız’da düzenli bir su toplamayla tarımsal sulama olarak kullanılmak üzere toplanıyor. 2014 öncesinde Gaziantep'te atık suların arıtılması oranı yüzde yetmiş dörttü. Yaptığımız yeni yatırımlarda yüzde doksan beş seviyesine geçtik. Şu an devam eden Kuzeyşehir, İslahiye Atıksu Arıtma Tesislerimizle de bu oranı yüzde doksan dokuza getireceğiz"

Belediye ekipleri, mazgal temizliği ve yol güvenliği çalışmalarını aralıksız sürdürürken, özellikle Çimento Kavşağı ve Diş Hekimliği Fakültesi gibi daha önce risk taşıyan noktalara döşenen 20 kilometrelik yeni hatlar sayesinde kentin yağış direnci artırılmış durumda.