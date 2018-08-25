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Gaziantep’te sahte para operasyonu!

Gaziantep’in Araban ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Amirliği ekipleri sahte para ele geçirdi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:52
Gaziantep’te sahte para operasyonu!

Araban ilçesinde bir esnaf, 155’i arayarak iş yerine 63 L 4900 plakalı otomobille sahte para ile alışveriş yapmak isteyen bir şahsın geldiğini ihbar etti. Geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, ilçe merkezindeki Gaziantep Caddesi’nde ihbar edilen aracı durdurarak, sürücü R.T.’nin cüzdanında ve araç içerisindeki D.P.’nin çantasında 39 adet sahte 100 TL’lik banknot iki adette sahte 100 ABD Doları ele geçirdi.

Sahte para ile yakalanan şahıslar polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü. R.T. ve D.P.’nin emniyette yapılan sorgulama sırasında, sahte paraları Gaziantep’te ikamet eden A.A.’dan aldıklarını itiraf etmeleri üzerine Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Gaziantep’e giderek A.A.’nın evinde arama yaptı. Aramada 7 adet tabanca fişeği ile 1 adet açık borç senedi ele geçirildi.

Polis ekipleri A.A.’yı gözaltına alarak sorgulamak üzere Araban İlçe Emniyet Amirliğine getirdi. Sanıkların emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından Araban Adliyesine götürüleceği öğrenildi.

Sahte para çetesinin Araban İlçe Emniyet Amirliğindeki sorgusunda, sahte para ile Kahramanmaraş ilçelerinde de alışveriş yaptıkları öğrenildi.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:52
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