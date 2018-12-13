Gaziantep'te sahte dolar operasyonu! 5 Suriyeli gözaltında
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda üzerlerinde 5 bin 900 sahte dolar bulunan Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.13 Aralık 2018 Perşembe 16:48
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonla bir otomobilde sahte 5 bin 900 dolar ele geçirildi. Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Boğaziçi Mahallesi'nde 45 VG 184 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada sahte 100'lük banknotlar halinde hazırlanan 5 bin 900 dolar bulundu. Jandarma otomobilde bulunan Suriye uyruklu A.B., A.H.A. M.E., M.İ ve Ö.F.'yi gözaltına aldı. Sahte paraya el koyan ekipler, şüphelileri ifadelerini almak üzere ilçe komutanlığına götürdü.
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