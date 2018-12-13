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Gaziantep'te sahte dolar operasyonu! 5 Suriyeli gözaltında

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda üzerlerinde 5 bin 900 sahte dolar bulunan Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

13 Aralık 2018 Perşembe 16:48
Gaziantep'te sahte dolar operasyonu! 5 Suriyeli gözaltında

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonla bir otomobilde sahte 5 bin 900 dolar ele geçirildi. Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Boğaziçi Mahallesi'nde 45 VG 184 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada sahte 100'lük banknotlar halinde hazırlanan 5 bin 900 dolar bulundu. Jandarma otomobilde bulunan Suriye uyruklu A.B., A.H.A. M.E., M.İ ve Ö.F.'yi gözaltına aldı. Sahte paraya el koyan ekipler, şüphelileri ifadelerini almak üzere ilçe komutanlığına götürdü.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:48
  1. Gaziantep
  2. İslahiye
  3. sahte dolar operasyonu
  4. gözaltılar var

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  • UğurUğur36 dk önce
    Ne yaparlarsa haklıdırlar. Onların dokunulmazlığı var. Biz onlara ancak hizmet edebiliriz.
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