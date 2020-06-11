  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te sahte dolar operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:53:37 -
Gaziantep'te sahte dolar operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sahte döviz operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Girne Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 568 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi ifadelerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, 6'sı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı