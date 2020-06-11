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Aktüel

Gaziantep'te sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 18:16:00 -
Gaziantep'te sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sağlık çalışanını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kovid-19 bölümünde paramedik olarak görev yapan Eyüp Toprak'ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlı Ş.G'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Dün, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kovid-19 bölümünde paramedik olarak görev yapan Eyüp Toprak'ı darbettiği gerekçesiyle hasta yakınları M.A. ve Ş.G. gözaltına alınmıştı.


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