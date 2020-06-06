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Aktüel

Gaziantep'te polislerden doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:11:53 -
Gaziantep'te polislerden doğum günü sürprizi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, polis ekipleri 14 yaşındaki otizmli Mustafa Özaslan ve bedensel engelli 6 yaşındaki Abdullah Üstündağ'a doğum günü sürprizi yaptı.

Oğlu Mustafa Özarslan'ın doğum günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuran baba, oğlunun Kovid-19 nedeniyle dışarıya çıkamadığını ve polisleri çok sevdiğini belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ailenin evine yönlendirilen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğum günü pastası ve balonları ile Mustafa Özaslan'ı ziyaret etti.

Özaslan, kendisine yapılan sürpriz nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Polisler, daha sonra 6 yaşındaki bedensel engelli Abdullah Üstündağ'ın doğum gününü kutladı.

Kendisini ziyaret eden polislerle parka giden Abdullah, burada eğlenceli vakit geçirdi.








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