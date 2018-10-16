THY- Euroleague
0553 313 94 23

Gaziantep'te pastanede dehşet!Ortalık kan gölüne göndü

Gaziantep'te, bir pastanede karşılaşan iki husumetli kişinin arasında çıkan kavgada ortalık kan gölüne döndü.

16 Ekim 2018 Salı 18:14
Gaziantep'te pastanede dehşet!Ortalık kan gölüne göndü

Gaziantep'te, pastanede karşılaşan iki husumetli tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Ortalık kan gölüne göndü.

Olay, sabah saatlerinde, Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil işiyle uğraşan Mehmet Kara (26), simit almak için girdiği pastanede, aralarında husumet olan Hüseyin A. ile karşılaştı. Kara ile Hüseyin A. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Hüseyin A., Kara'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kara, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler, sağlık ekibine haber verdi. Hüseyin A. ise bu sırada kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kara'yı ağır yaralı olarak ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kara, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Kara'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verildi. Polis, Hüseyin A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kavga anı kamerada

Gaziantep'te Mehmet Kara'nın, dün gece husumetlisi Hüseyin A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü kavga anları, pastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, simit almak için gelen Hüseyin A.'dan sonra Mehmet Kara'nın pastaneye girdiği görülüyor. Kara'nın Hüseyin A.'ya sataşarak, tokat attığı, Hüseyin A.'nın ise cebinden çıkardığı bıçağı ona sapladığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Görüntülerde, yaralı Mehmet Kara'nın yere yığıldığı, Hüseyin A.'nın ise bindiği motosikletle olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Güvenlik kamerası kayıtları, polis tarafından incelemeye alındı.

Pastanede dehÅet! OrtalÄ±k kan gÃ¶lÃ¼ne gÃ¶ndÃ¼

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 18:14
  1. Gaziantep
  2. Kavga
  3. ortalık kan gölüne döndü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsveç'te görülmemiş olay! 6 yaşındaki çocuk sınır dışı edilecek
    1. İsveç'te görülmemiş olay! 6 yaşındaki..
    2. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    3. Pazardan dönerken kamyonun altında kaldı
    4. Bağışıklık sistemini güçlendirmek..
    5. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    6. Galatasaray'dan flaş Fatih Terim hamlesi
    7. Salıverilen casus Brunson Türkiye'yi..
    8. Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı..
    9. Gaziantep'te pastanede dehşet!..
    10. Kanada’dan 'Kaşıkçı' açıklaması: Hesap..
    11. Kombi alırken...
    12. Amasya'da traktör devrildi, sürücü..
    13. Zeytinburnu CHP belediye başkan aday..
    14. TSK açıkladı! 'Hepsi imha edildi'
    15. PKK'nın siyasi uzantısı HDP,..
    16. Amasya'da traktör devrildi: 1 kişi öldü
    17. AYM'den işçi alacaklarıyla ilgili..
    18. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyi..
    19. Bursa'da korkunç ölüm! Paramparça oldu…
    20. BİM Şok aktüel indirim ürünleri..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?