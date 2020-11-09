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Aktüel Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Aktüel

Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sürücünün kaza öncesinde cep telefonundan sosyal medyada canlı yayın yaptığı öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:30:44 -
Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bedirkent Mahallesi'nde 43 yaşındaki Ahmet İ. idaresindeki 27 TB 338 plakalı otomobil, park halindeki kamyona çarptı.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ahmet İ'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Bu arada, kazaya müdahale eden vatandaşların bulduğu Ahmet İ'nin telefonunda, sürücünün telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaptığı, kaza sonrasında da canlı yayının devam ettiği görüldü.

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