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Aktüel

Gaziantep'te otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:04:34 -
Gaziantep'te otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 otomobilde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve kimlik tespiti yapan ekipler, iki zanlıyı adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Basınla paylaşılan görüntülerde zanlıların otomobillerin kapısını açması ve olayın ardından kaçması yer alıyor.

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