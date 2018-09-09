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Gaziantep'te otomobil ters döndü: 1 kişi yaralandı

Nurdağı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

09 Eylül 2018 Pazar 18:12
Gaziantep'te otomobil ters döndü: 1 kişi yaralandı

Gaziantep D-400 karayolu 25 kilometresinde seyir halinde bulunan, plakası ve sürücüsünün ismi açıklanmayan bir otomobil, Nurdağı ilçesi Akyokuş Rüzgar Gülleri mevkisinde takla atarak, ters döndü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle geçişin kontrollü olarak sağlandığı karayolu, aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 18:12
  1. Gaziantep
  2. GAZİANTEP
  3. NURDAĞI
  4. TRAFİK KAZASI

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