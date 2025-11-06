  • İSTANBUL
Gaziantep'te otomobil kamyona çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep’in Köksalan Mahallesi’nde meydana gelen kazada, otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gaziantep’te Köksalan Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Nuri Akkurt yönetimindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen A.Ç. idaresindeki 46 AGH 214 plakalı mısır silajı yüklü kamyona arkadan çarptı.

KAZA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 22.00 sıralarında Köksalan Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Akkurt yönetimindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil aynı yönde seyir halindeki A.Ç. idaresindeki 46 AGH214 plakalı mısır silajı yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede otomobil sürücüsü Nuri Akkurt ile annesi Rahime Akkurt ve Cemile Akkurt’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kutumu morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

