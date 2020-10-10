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Aktüel Gaziantep'te "mucize bitki" moringa oleifera için hasat zamanı
Aktüel

Gaziantep'te "mucize bitki" moringa oleifera için hasat zamanı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 12:12:43 -
Gaziantep'te "mucize bitki" moringa oleifera için hasat zamanı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak bilinen "moringa oleifera"nın hasadı yapılıyor.

Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu ve Nurdağı Belediyesinin destek verdiği projeyle Gözlühüyük Mahallesi’nde ekilen bitkinin toplanmasına başlandı.

Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sevgi Kütüz, gazetecilere, pandemi süresinde moringaya olan talebin attığını söyledi.

Bu durumun kendilerini mutlu ettiğini anlatan Kütüz, "Çok iyi geri dönüşler aldık. Kullanıp da tekrar ayağa kalktıklarını, daha zinde hissettiklerini söylediler. Bu yıl 25 dönüm arazide moringa bitkisi üretimi yaptık. 30 tona yakın yaş rekolte bekliyoruz." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan ise projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın destekleriyle hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, bitkiyi birçok alanda kullanıp ekonomiye kazandırmak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Nurdağı Belediyesi Başkanı Ökkeş Kavak da projeye destek verenlere teşekkür ederek, ürünün insan sağlığı ve ekonomi için çok faydaları olduğunu söyledi.


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