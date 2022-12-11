Gaziantep'te minibüsün çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde minibüsün çapması sonucu motosikletli kurye ağır yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 27 MA 1370 plakalı minibüs, Seyrantepe Mahallesi'nde Abdullah Şahin Polat'ın kullandığı motosiklete çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Polat, sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakaladı.