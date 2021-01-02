  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 494 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 494 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2021-01-02 12:33:20 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 494 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 494 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 79, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 414, karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye para cezası kesildi.

Tedbirler kapsamında 262 işletme denetlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mutasyon virüs bir ilimizde daha görüldü
Sağlık

Mutasyon virüs bir ilimizde daha görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mutasyon virüsün Türkiye'de 15 kişide görüldüğünü açıklamasının ardından, yurtdışından Gaziantep’e gelen 2 ..
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Merkez Bankası mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için ..
Hasan Mezarcı yılbaşını kutladığı görüntüleri yayınladı!
Gündem

Hasan Mezarcı yılbaşını kutladığı görüntüleri yayınladı!

Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı, "Mesih dünya ile birlikte Noel ve yılbaşı kutlamanın mutluluğunu yaşıyor." açıklaması ile yılbaşı..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay