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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 921 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 921 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-02 09:00:21 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 921 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 921 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerin dünkü denetimlerinde 921 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 8 kişiye idari işlem yapıldı, denetlenen 133 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

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