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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 653 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 653 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-04 09:31:35 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 653 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 653 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 270 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 10, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 373 kişiye idari para cezası kesti.

Denetlenen 357 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlamadı.

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