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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 552 kişiye ceza uygulandı
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 552 kişiye ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 09:22:03 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 552 kişiye ceza uygulandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 552 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 28 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 9, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 515 kişiye de idari para cezası kesti.

Denetlenen 248 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

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