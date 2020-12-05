  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 530 kişiye ceza uygulandı
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 530 kişiye ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 09:24:37 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 530 kişiye ceza uygulandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 530 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 317 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 16, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 197 kişiye de idari para cezası kesti.

Denetlenen 336 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yoğun bakıma alınan Kadir Topbaş için ailesinden yeni açıklama: Bu zor anımızda...
Gündem

Yoğun bakıma alınan Kadir Topbaş için ailesinden yeni açıklama: Bu zor anımızda...

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş’ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kadir ..
Kritik anlaşma! Türkiye ve Katar'ı yakından ilgilendiriyor
Dünya

Kritik anlaşma! Türkiye ve Katar'ı yakından ilgilendiriyor

Türkiye için Doğu Akdeniz'de büyük kritik sahip Libya yeni bir anlaşmaya daha vardı. Türkiye ve Katar'ın toprak bütünlüğünü her seferinde de..
Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran gelişme: Maaşlar 4.082 lira olacak
Ekonomi

Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran gelişme: Maaşlar 4.082 lira olacak

16 milyonu aşkın emekli ve memuru ilgilendiren ocak zammı için geri sayım başlarken ilk tahminler de netleşmeye başladı. Peki en düşük memur..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay