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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1012 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1012 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-31 14:21:41 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1012 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1012 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 1012 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 6 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 126 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

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