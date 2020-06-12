Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında "market içi yoğunluk tespit sistemi" uygulanacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "market içi yoğunluk tespit sistemi" uygulanmasının hayata geçirileceği bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül başkanlığında bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, olağanüstü toplanarak, gündemindeki konuları ele aldı.

Sosyal izolasyonun sağlanması ve içeride kalabalık oluşmasını engellemek için "market içi yoğunluk tespit sistemi"nin uygulama kararının alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Marketlerde müşterilerin giriş ve çıkışları için kullandıkları iki ayrı kapısı olanlarda uygulanacaktır. Ayrıca müşteri giriş ve çıkış kapısı aynı olan ancak 250 metrekare ve üzeri alana sahip olan marketlerde de müşteri giriş ve çıkış kapıları ayrılarak sistem kurulacaktır. Market içi yoğunluk tespit sistemi iş yerinde çalışan personel ve müşteri dahil 10 metrekare 1 kişi olacak şekilde ayarlanacaktır. Müşteri giriş kapısına, market içerisindeki doluluk oranını anlık olarak gösteren dijital gösterge temin edilecektir. Sistem, market içi doluluk oranı yüzde 100'e ulaştığı anda müşteri giriş kapısının otomatik olarak kapalı hale getirilmesine ve bu durumun market içi ve dışına anons edilerek müşterilere bildirilmesine sahip olmalıdır."

Kurulacak sistemin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün tebliğinden itibaren en geç bir ay içerisinde uygulamaya geçileceği kaydedildi.























