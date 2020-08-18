Gaziantep'te "Kovid-19 Sağlık Destek Hattı"nın çalışma sistemi anlatıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurulan "Kovid-19 Sağlık Destek Hattı"nın çalışma sistemi anlatıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çağrı merkezinin çalışma sisteminin Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan imamlar, okul müdürleri, muhtarlar, öğretmenler ve vatandaşlara anlatılması için Şahinbey Kongre Merkezinde eğitim düzenlendi.

Vali Davut Gül, programda yaptığı konuşmada, tedbir ve önlemlere uyma çağrısında bulundu.

Çağrı merkezinin çalışma sistemi hakkında bilgi veren Gül, şunları kaydetti:

"Araç gereç ihtiyaçlarımız vardı. Büyükşehir Belediyesi bu noktada bizlere desteğini vererek toplam 150 araç kiraladık. Gaziantep’e özgü bir modelden bahsediyoruz. Yeni bir sayfa açıyoruz. Yaptıklarımızın kayıt altında olduğu ve verilerin değerlendirebildiği bir yazılım programı Büyükşehir Belediyesince bizim bünyemize kazandırıldı. 444 06 27 numaralı Kovid-19 Sağlık Destek Hattı Çağrı Merkezi sistemiyle salgının belirtilerini taşıyan bir vatandaş hastaneye gitmek istediğinde bize ulaşacak ve araçla ulaşımını gerçekleştireceğiz. Karantinadaysa evde sağlık hizmeti çerçevesinde tedavisini evde gerçekleştirmesi için çalışmamızı yapacağız. Böylelikle enfeksiyon riskini çok aza indirmiş ve sağlık camiasının yükünü de bir nebze olsun sırtlarından almış olacağız. "

- "Vatandaşla doğrudan koordinasyon kurup hizmet sağlıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Türkiye'nin salgın sürecini iyi yönettiğini, merkezi yönetimden çıkan kararların çok hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini ifade etti.

Şahin, Türkiye'nin sağlık sektöründeki güçlü altyapı sayesinde birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi bir durumda olduğuna dikkati çekti.

Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan imamlar, okul müdürleri, muhtarlar ve öğretmenlerin büyük bir başarıya imza attıklarını dile getiren Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi ise salgına karşı 444 06 27 numaralı Kovid-19 Sağlık Destek Hattı Çağrı Merkezini oluşturduk. Merkezde onlarca vatandaş çalışıyor. Sağlık İl Müdürümüz bu işleyişi birebir takip ediyor. Biz de Gaziantep Valiliğinin proje kapsamındaki yazılım eksiğini tamamladık. Sağlık camiasının yoğun tempoda tedavi sürecine girdiği şu dönemde salgın kapsamında yardım eli uzatıyoruz. Evde sağlık hizmetinin gerçekleşmesi için vatandaşla doğrudan koordinasyon kurup hizmet sağlıyoruz. Böylelikle ihtiyacı karşılanmama durumu söz konusu olan vatandaşlar kurulan bu destek hattını arayarak tedavi, test veya benzeri ihtiyaçlarına yönelik eksikliklerinin giderilme talebini duyurabiliyor, gözler önüne getiriyor. Hastaların veya temaslı vatandaşların hastaneye gelmesine de gerek yok. 120 araç desteğiyle merkezin büyük bir lojistik ağı oluştu. Herkesin evinde kaldığı, ilacının ayağına götürüldüğü, filyasyonda olması gerekenin karantina sürecini düzgün bir şekilde tamamladığı bir sistemi hayata geçirdik."