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Gaziantep'te korkunç kaza : Ölü ve yaralılar var

Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:08
Gaziantep'te korkunç kaza : Ölü ve yaralılar var

Leyla Aydın (31) idaresindeki 33 CDK 07 plakalı otomobil, Nizip-Birecik karayolu Dutlu Mahallesi yakınlarında Mehmet Karadeniz’in (62) kullandığı 27 F 5984 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle fıstık bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Karadeniz (62) ve yanında bulunan Fehile Sinacı (39) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan aynı araçtaki Meliha (61) ve Emine Karadeniz (28) ile Adem (7), Emine Ezgi (2) ve Hamza Sinacı (9) 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.

Diğer aracın sürücüsü Leyla Aydın, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 11:08
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