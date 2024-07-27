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Yerel Gaziantep’te korkunç kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı 6 kişi yaralandı
Yerel

Gaziantep’te korkunç kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı 6 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-07-27 16:32:00 -

Gaziantep-Kilis karayolunda 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Kilis karayolu Kazıklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 33 SV 660 plakalı araç ile 07 AKG 411 plakalı araç, araçlardan birinin kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 6 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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