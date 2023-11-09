Gaziantep'te karı koca motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Gaziantep'te kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen feci kazada motosiklet üzerinde bulunan karı koca hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerine doğru Nizip-Gaziantep karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde Kadir Kaya (41) ile eşi Zeynep Kaya'nın (25) bulunduğu 27 AD 297 plakalı motosiklet, burun ameliyatı sonrası Nizip'ten Gaziantep'te dönerken kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan motosiklet, bariyerlere çarparak durabildi. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü Kadir Kaya ile eşi Zeynep Kaya ağır yaralandı.
Karı koca olay yerinde hayatını kaybetti
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada ağır yaralanan karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden Kadir-Zeynep Kaya çiftinin cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.