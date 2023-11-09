  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Gaziantep'te karı koca motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Yerel

Gaziantep'te karı koca motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-11-09 11:49:00 -
Gaziantep'te karı koca motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Gaziantep'te kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen feci kazada motosiklet üzerinde bulunan karı koca hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Nizip-Gaziantep karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde Kadir Kaya (41) ile eşi Zeynep Kaya'nın (25) bulunduğu 27 AD 297 plakalı motosiklet, burun ameliyatı sonrası Nizip'ten Gaziantep'te dönerken kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan motosiklet, bariyerlere çarparak durabildi. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü Kadir Kaya ile eşi Zeynep Kaya ağır yaralandı.

Karı koca olay yerinde hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada ağır yaralanan karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden Kadir-Zeynep Kaya çiftinin cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Yaşam

İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ağızları açık bırakan kaza: Motosiklet sürücüsü otomobilin motor kaputunun üzerine düştü
Ağızları açık bırakan kaza: Motosiklet sürücüsü otomobilin motor kaputunun üzerine düştü

Yerel

Ağızları açık bırakan kaza: Motosiklet sürücüsü otomobilin motor kaputunun üzerine düştü

Edirne’de motosiklet ile otomobil çarpıştı
Edirne’de motosiklet ile otomobil çarpıştı

Yerel

Edirne’de motosiklet ile otomobil çarpıştı

Motosikletli gencin feci ölümü
Motosikletli gencin feci ölümü

Yerel

Motosikletli gencin feci ölümü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23