  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te karantinaya alınan 11 evde hayat normale döndü

Yeniakit Publisher
2020-06-14 16:35:24 -
Gaziantep'te karantinaya alınan 11 evde hayat normale döndü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 12 evden 11'inde karantina süreci sona erdi.

İl merkezinde ikamet eden ve Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin, Ramazan Bayramı sonrası ilçeye bağlı Şerikanlı Mahallesi'nde yaşayan ailesi ve yakınlarını ziyaret etmesinin ardından, kişinin temas ettiği belirlenenlerin ikamet ettiği 12 ev için, 31 Mayıs'ta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından başlatılan karantina süreci sona erdi.

14 günlük karantina süresi dolan evlerden 11'inde yaşayan 58 kişi için hayat normale döndü. Birincil temaslı 1 ev için ise karantinaya 3 gün daha devam edilmesi kararlaştırıldı.

İlçe Jandarma ekipleri, mahallede yaptığı devriye görevi sırasında karantinanın bittiğini anons ederek tüm mahalleye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Mahalle sakinleri, ekiplere sürpriz yaparak çiçek takdim etti, çocuklar jandarmaya selam verdi.

Mahalle Muhtarı Hakkı Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 11 ev için karantinanın sona erdiğini, mahalle sakinlerine, gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür etti.

Demirel, görev yapan Jandarma ekiplerine de teşekkür ederek kuruluşlarının 181. yıl dönümünü de kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman’a katılacak Ediz Hun’dan sosyal medya hesabıyla ilgili açıklama
Medya

Kuruluş Osman’a katılacak Ediz Hun’dan sosyal medya hesabıyla ilgili açıklama

Kuruluş Osman dizine Ertuğrul Gazi rolüyle katılması gündemde olan Ediz Hun sosyal medya hesabı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın Türkiye ziyaretini iptal etmesiyle ilgili olarak olay detay! 'İptalin arkasında o ülke var'
Gündem

Rusya'nın Türkiye ziyaretini iptal etmesiyle ilgili olarak olay detay! 'İptalin arkasında o ülke var'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Savunma Bakanı Şoygu'nun Türkiye ziyaretinin ertelenmesinin ardından çok konuşulacak bir detay ortaya çıkt..
Bakan Abdulhamit Gül’den sert açıklama! Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik paylaşım için savcılık harekete geçti
Gündem

Bakan Abdulhamit Gül’den sert açıklama! Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik paylaşım için savcılık harekete geçti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada kullanılan çirkin ifadeler sonrası savcılık hare..
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı