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Aktüel Gaziantep'te kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'te kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 14:34:12 -
Gaziantep'te kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 3 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 ev, 1 iş yeri ve 1 motosiklet hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri 3 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar yer alıyor.

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