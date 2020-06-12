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Aktüel

Gaziantep’te kaçak cep telefonu, sigara ve sahte alkol operasyonu

Gaziantep’te yapılan operasyonlarda 74 şişi sahte alkol, 5 litre dökme alkol, 50 paket gümrük kaçağı sigara ve 90 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:29:38 -
Gaziantep’te kaçak cep telefonu, sigara ve sahte alkol operasyonu

Gaziantep’te yapılan operasyonlarda 74 şişi sahte alkol, 5 litre dökme alkol, 50 paket gümrük kaçağı sigara ve 90 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekipleri, 11 Haziran 2020 Perşembe günü kaçak cep telefonu ve sigara ile sahte alkol operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde bir iş yeri ve araçta arama yapıldı. Aramalarda, 74 şişi sahte alkol, 5 litre dökme alkol ve 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


90 adet kaçak cep telefonu yakalandı


Şehitkamil ilçesindeki bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramalarda ise 1 kolide 90 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.


Yakalanan 1 şüpheli hakkında işlemlere başlandığı belirtildi.

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