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Aktüel Gaziantep'te kaçak avcılıkta kullanılan ses cihazları ve kafesler imha edildi
Aktüel

Gaziantep'te kaçak avcılıkta kullanılan ses cihazları ve kafesler imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:47:11 -
Gaziantep'te kaçak avcılıkta kullanılan ses cihazları ve kafesler imha edildi

GAZİANTEP (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı avlanma yapan kişilerden ele geçirilen ses cihazları ve kafesler imha edildi.

Ekiplerce çeşitli yerlerde ele geçirilen 47 bıldırcın ses cihazı, 17 keklik avlamaya yarayan tuzak, 23 keklik kafesi ve 9 saka kafesi imha edilmek üzere Erikçe Keklik Üretim Merkezine getirildi.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma Memuru Hasan Önder Ağca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu cihaz ve kafeslerin avlanmada kullanılmasının yasak olduğunu belirterek, "Kuşların göç zamanı bu cihazlar avcılar tarafından bölgeye yerleştiriliyor. Daha sonra kuşlar ise ses cihazların olduğu yere iniş yapıyor. Daha sonra da avcılarca hayvanlar vuruluyor." dedi.

Konuşmanın ardından cihaz ve kafesler İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla imha edildi.


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