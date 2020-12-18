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Aktüel Gaziantep'te kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'te kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 21:54:43 -
Gaziantep'te kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bağ evlerinden kablo hırsızlığı yapan ve suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler, Küçükızılhisar Mahallesinde bulunan bazı bağ evlerinden elektrik kabloların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri yakalamak için kurulan özel ekip, mahalleye yaptığı operasyonda A.Ö ve M.B'yi bir bağ evinde elektrik kablosu çalarken suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.




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