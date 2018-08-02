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Gaziantep'te iş kazası: 1 kişi öldü

Üzerine vincin kancası düşen işçi hayatını kaybetti.

02 Ağustos 2018 Perşembe 02:19
Gaziantep'te iş kazası: 1 kişi öldü

Alınan bilgiye, Mehmet Ören (27), merkez Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'ndeki toplu konut inşaatında çalıştığı sırada üzerine vincin "bom" diye tabir edilen demir kancası düştü.

İnşaat işçisi Ören, kaza yerinde hayatını kaybetti.

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Ören'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu önünde ağıtlar yakan iki çocuk babası Ören'in yakınları sinir krizleri geçirdi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 02:19
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