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Aktüel Gaziantep'te iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Aktüel

Gaziantep'te iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:33:32 -
Gaziantep'te iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Gençoba Mahallesi mevkisinde Mehmet Kuş (59) yönetimindeki 27 S 6874 plakalı öğrenci servisi, aynı yönde seyir halindeki Mustafa Yasin Dağ'ın (22) kullandığı 48 M 7206 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Kuş ve Dağ ile araçlardaki Edanur Taş (12) ve Muhammet Ali Topal (25) yaralandı.

Kuş ve Dağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aynı mahallede meydana gelen ikinci kazada ise Cihangir Mahsur yönetimindeki 31 KGN 46 plakalı hafif ticari araç, Selahattin Kömürcü'nün kullandığı 07 HZ 068 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Mahsur ve Kömürcü ile Ali Azar hafif yaralandı.

İki kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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