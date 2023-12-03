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Yerel Gaziantep'te iki araç çarpıştı: 8 yaralı
Yerel

Gaziantep'te iki araç çarpıştı: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-12-03 20:29:00 -

Gaziantep'te iki aracın çarpışması sonucu araçlardan biri savrularak orta refüje çıktı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Nizip karayolu Sinan Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Umut Ç. idaresindeki 46 FJ 698 plakalı Fiat marka araç ile Yusuf K. kontrolündeki 34 AV 1155 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası iki araç da savrulurken araçlardan biri orta refüje çıktı.

Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 8 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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